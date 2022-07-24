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Десантники знищили російський штурмовик Су-25

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су-25
Воїни ЗСУ із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади уразили ворожий літак Су-25 "Грач".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило командування Десантно-штурмових військ. 

У повідомленні зазначаться: "Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25

Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Нєхай шшастіть. Слава ЗСУ! Слава Україні!
  • Urs
    просто теперь в кустах стоят вот такие рояли
  • Urs
    Такі зенітні комплекси "бачать" рашистські штурмовики на дистанції до 18 кілометрів.
    Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM - цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю. А так як своєї РЛС на цьому ЗРК нема, то британський Stormer HVM по суті "невидимий" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на рашистських літаках та вертольотах.

    Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу "літак" може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу "вертоліт" - до 8 км. Також важливо, що ЗРК Stormer HVM має боєзапас в 12 ракет Starstreak, окрім 8 ракет безпосередньо в пускових установках.
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