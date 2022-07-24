Десантники знищили російський штурмовик Су-25
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Воїни ЗСУ із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади уразили ворожий літак Су-25 "Грач".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомило командування Десантно-штурмових військ.
У повідомленні зазначаться: "Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25
Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".
Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла"".