Порушників комендантської години беремо "на олівець" для військових комісарів, - МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін попередив порушників комендантської години, що їх беруть "на олівець". Коли треба буде, ними в першу чергу будуть цікавитися центри комплектування Збройних Сил України.

Про це сказав Єнін в інтерв'ю "Телеграфу"., передає Цензор.НЕТ

"Відповідно до Конституції України, участь в захисті нашої держави є обов’язком кожного громадянина. Я вважаю це привілеєм, тому що до лав ЗСУ мають йти найкращі. Адже держава довіряє їм зброю. Від їхнього морального обліку значною мірою залежить стан обороноздатності нашої держави. Треба визначитись: ми хочемо якнайшвидше отримати наші території звільненими чи ми будемо покладатись виключно на добровольців? Багато моїх друзів, знайомих воюють на фронті. Деякі з них загинули, дехто отримав поранення. При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. Але вони вважали своїм обов’язком йти на фронт. А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках. Це все є несправедливим. Ми загалом активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджена дуже щільна співпраця. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу", – сказав він.

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"Коли ми стикнулись з комендантською годиною в перші дні після вторгнення, то бачили інший рівень свідомості з боку наших громадян. Люди чудово розуміли, що порушення комендантської години може загрожувати їхньому життю. Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає. Ми знаходимо креативні способи боротьби з порушниками, але все в межах Закону. Хоча це і відволікає настільки важливий і обмежений ресурс правоохоронних органів. Тому ми підтримуємо впровадження адміністративної відповідальності для порушників комендантської години. Це має загрожувати і певним політикам, які також порушують. І для них більш дієвими були б громадські роботи. Я сподіваюсь, що український парламент ближчим часом підтримає відповідний законопроект щодо відповідальності", – додав Єнін.