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Кулеба про політику США щодо постачання зброї: Як у грі, але в житті ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв із комп'ютерною грою політику США щодо постачання більш сучасного озброєння Україні тільки після того, як Штати побачать результат використання наявного арсеналу на полі бою.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У публікації йдеться, що американці заявили, що хочуть подивитися, як українці використовують та впроваджують до свого арсеналу ті чи інші засоби, перш ніж відправляти сучасніше озброєння, навіть якщо можливі затримки коштуватимуть життя.

Кулеба порівняв цей процес ухвалення рішень із комп'ютерною грою.

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"Ви маєте розблокувати наступний рівень, але перш ніж ви це зробите, зазвичай помираєте кілька разів. Проблема із реальним життям у тому, що ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень", – сказав глава МЗС.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Oleh Stavynoha
    Шкода що долбойобів вибрали до влади...оце дійсно шкода !
  • vitaliymkua
    Західні партнери більше не нагнітають з метою дискредитації великого будівництва?
  • Михаил Филоненко 495c73a6
    Це і є основа американської політики взагалі. Підсилювати те, що країна здатна робити, а не пробувати перероблювати країну наново. Дуже дорого їм коштували ці спроби в Афгані та в Іраку.

    Хто говорить, що треба 50 (100, 200, 1000) хаймарсів - просто не розуміє, нащо вони потрібні і скільки до них є ***********. Якщо українську армію і будуть надалі підсилювати чимось, навряд чи це будуть саме хаймарси. Скоріше за все це буде авіація, про яку якраз і говорять усе гучніш.
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