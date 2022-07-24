В одній з областей у місцевих жителів вилучили два трофейні танки, - Єнін
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В одній з північних областей України у місцевих жителів вилучили два російських трофейних танка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю для "Телеграф".
За його словами, питання контролю над обігом зброї вимагає особливого підходу, в тому числі і з боку військових.
"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейних танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - зазначив Єнін.