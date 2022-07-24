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В одній з областей у місцевих жителів вилучили два трофейні танки, - Єнін

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В одній з північних областей України у місцевих жителів вилучили два російських трофейних танка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив  перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю для "Телеграф".

За його словами, питання контролю над обігом зброї вимагає особливого підходу, в тому числі і з боку військових.

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейних танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - зазначив Єнін.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Muron
    а чим орати будуть тепер селяни?
  • Claudia Smith
    Дураки. Мало того, що ніякої зброї не видали людям, так і трофеї "вилучаєте".
  • Бруно Адольфович
    Коли вже поженуть цю зграю мусорську? Воно вилучило у громадян танк. Краще повідомь скільки мусорви стали зрадниками))))
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