Деякі законопроєкти, необхідні для вступу в ЄС, будуть "викликати дискусію" серед депутатів, - Стефанчук

Верховна Рада найближчим часом має намір прийняти ряд законопроєктів на виконання вимог Європейської комісії, деякі з них можуть викликати дискусії.

Як інормує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у ефірі телемарафону

Він зазначив: "Ми розробили наш план законопроєктних робіт, визначили, що маємо прийняти найближчим часом, особливо, що стосується цих семи побажань Європейської комісії.

Зокрема, це законопроєкт, який стосується Конституційного Суду. Це законопроєкт, який стосується питань, пов’язаних з відмиванням коштів, так званий FATF. Це питання, пов’язані з законом про деолігархізацію. Це питання, пов’язані з законом про національні меншини. Це питання, пов’язані з законом про медіа. Це основний план Верховної Ради, який ми маємо втілити найближчим часом".

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За словами Стефанчука, Верховна Рада здійснює "організаційні структурні перетворення", щоб ця діяльність була пришвидшеною і закони, які стосуються євроінтеграції, проходили по так званому "швидкому треку".

Голова ВР зазначив, що до кінця року планується прийняти всі законопроєкти, про які йдеться у переліку вимог Європейської комісії.

"Серед них якихось таких, які б негативно впливали на життя пересічного громадянина, немає. Є ті, які можуть викликати дискусію, і це нормально", - підкерслив він.

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