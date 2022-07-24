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"Маємо чи не вперше 100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

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ракета
Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила усі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині.

Про це повідомив речник командування Повітряни сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Сьогодні (24 липня. – Ред.) наша ППО спрацювала на "відмінно", маємо чи не вперше 100% результат.

Вранці була ракетна атака з акваторії Чорного моря – чотири ракети "Калібр" полетіли у бік Хмельницької області.

Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією – маємо чотири збиті крилаті ракети", - розповів він.

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За словами Ігната, протягом доби українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.

Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Женя-Женя
    Хвала та шана нашим Повітряним силам ЗСУ!!!!!
  • Тонка червона лінія
    Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
    Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
  • Welt Schmerz
    Нещодавно була спроба удару по Придніпровській ТЕС у Дніпрі. І тоді орки, наскільки знаю, теж на 100% відсмоктали хія - усі ракети перехопили, тільки уламки однієї ляпнулися неподалік від паркану електростанції та ненадовго підпалили сухостій, от і весь damage.
    Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
    Слава ППО!
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