Буданов про HIMARS: Росіяни знають, що з цією зброєю їм кінець

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що сучасна західна зброя, зокрема ракетні системи HIMARS, допоможуть Україні перемогти Росію – і росіяни це добре знають.

"Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що у будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець", – цитує Буданова Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що Україна не втратила ще жодної системи HIMARS, попри заяви Міністерства оборони Росії.

Зараз найбільш далекобійною зброєю України залишаються радянські ракети "Точка-У", але, за словами Буданова, вони майже закінчилися.

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Україна розраховує отримати від США більш далекобійні ракети, здатні вражати цілі в радіусі 300 км. Такі боєприпаси – Army Tactical Missile System (ATACMS) – можна запускати з тих же HIMARS, що уже є в розпорядженні України.

Проте Пентагон не поспішає ними ділитися, побоюючись, що ракети можуть бути використані для ударів по території Росії.

Інша проблема – доступність ATACMS. На складах США є від 1000 до 3000 ракет ATACMS, сказав Washington Post Кріс Догерті, старший науковий працівник аналітичного центру CNAS. Це найстаріші ракети на озброєнні американської армії, але боєприпаси з іще більшою дальністю, якими збираються їх замінити, ще не виготовляються.