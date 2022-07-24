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День української державності підкреслюватиме зв'язок сучасних українців з багатьма поколіннями українського народу, - Зеленський

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зеленський
Завтра починається важливий тиждень – символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні у неділю увечері президент України Володимир Зеленський.

"Вперше. Відзначимо під час такої жорстокої війни – на шостому місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Всупереч усьому. Тому що українців не зламати. День Української Державності буде затверджувати зв'язок українців, які зараз живуть, з багатьма поколіннями нашого народу", - сказав він.

За словами президента, "понад тисячу років державному досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру". "Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто у розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких самих характерів, але сотні років тому", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що "лише ті, хто абсолютно не знає правди історії та абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас".

"Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за сторіччя. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу! Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо", - заявив він.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Pan Lipko
    Воно може хоч одну ніч заснути без відосіка
  • olele
    Сергій Савка@rs_ssw

    Ну що котани? Ітогі падвєдьом?

    1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
    2. Воду в Крим дали.
    3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
    4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
    5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
    6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
    Але не забувайте!
    Шлімазл наше фсьо!
    А завгосп поцріот!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    "Свято встановлено Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, підписаним під час урочистостей до....."

    дальше можно не читать.......
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