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МВС завершує розробку мінімальних вимог до безпеки навчального процесу: мають бути створені умови, щоб діти могли вчитись навіть в укритті, - Єнін

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школа
У Міністерстві внутрішніх справ наразі знаходяться на етапі завершення розробки мінімальні вимоги до забезпечення безпеки навчального процесу.

Про це в інтерв’ю виданню "Telegraph" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, далеко не всі навчальні заклади мають відповідні укриття, але Президент Володимир Зеленський поставив завдання забезпечити безпеку процесу. Наразі, за інформацією Єніна, йде робота над цим питанням.

"Перш за все, це завдання для органів місцевої влади, але Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ теж докладе зусиль для організації цього процесу. Ближчими днями ми завершуємо розробку мінімальних вимог до забезпечення безпеки навчального процесу. Робимо ми це спільно з Міністерством освіти та науки", - сказав посадовець.

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Він при цьому зазначив, що у подальшому міністерство також буде контролювати процес. При цьому, як заявив чиновник, наразі показник готовності навіть 50% шкіл не є для них задовільним.

"Якщо у школі не передбачений підвал, то укриття тоді має бути у пішій доступності від неї. У цих укриттях діти повинні не просто сидіти, а мають бути створені умови, щоб діти могли продовжувати навчальний процес навіть перебуваючи в укритті", - поінформував Єнін.

Відповідаючи на питання, чи ховається він сам в укриття, чиновник заявив, що по можливості він це робить, "хоча бували винятки".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Horbokon
    Интересно получается , когда ковид , все на удаление без разговоров сидели , а когда война и ракета попасть может - иди в школу! Или я чего то не понимаю , и ли у кого то мозги набекрень!
  • Леся Валігура
    Казкові довбойоби. Вибачте, як кажуть, за мій французький. Працюю в школі, де близько 1000 учнів. Є підвал, в який може вміститися максимум 4 класи, а не 30. В підвалі звичайно нема ні води питної, ні туалету. Про яке безпечне перебування тут всіх учнів школи і вчителів під час тривоги може бути мова??? А вони ще і про навчальний процес в такому місці мріють...
  • Андрій Андріїшин
    Довбойоби. Оковтирство. Які в дупу укриття. Підвал не є укриття. Підвал школи це братська могила.
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