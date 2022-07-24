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Китайська армія стала помітно агресивнішою, - голова Комітету начальників штабів США Міллі

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Китайські збройні сили стали значно агресивнішими та небезпечнішими протягом останніх п'яти років.

Про це заявив журналістам у неділю генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Індійсько-Тихоокеанський регіон як один із головних геостратегічних пріоритетів. У Білому домі вважають, що Китай хоче перетворити цю територію на зону свого впливу, і щоб запобігти цьому, залишається мало часу.

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За словами Міллі, китайські військові здійснюють все більшу кількість "небезпечних перехоплень" щодо військових літаків США та інших союзників: Канади, Австралії, Японії.

"Китайських військових як у повітрі, так і на морі стало більше і вони помітно агресивніші у цьому конкретному регіоні", – заявив американський генерал.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Sashko Pavliuk
    Це тільки початок.
    Світ вигодував путіна.
    Наразі вигодовує кятай. кятай страшніший за хутіна.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ну еще бы!..... глядя на решительную поддержку Украины, удивляться тут нечему.......
  • Чиста Пречиста
    Так ви ж самі вигодували той сраний комуняцький Китай! Ваші жлоби корпорації туди перемістили свої виробництва ще з 80х років! Який ***** американський 'геній' придумав заливати баблом десятиліттями очевидно тоталітарний режим???! А тепер будуть відгрібати по повній ваші нові покоління солдатів! Єдине що радує, що китайська техніка це повне лайно, але м'яса забагато. Доведеться знищувати чимось по площі дуже потужним! Отам мабуть і буде ядерна війна.
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