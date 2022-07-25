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Треба думати, як виживати. Опалювального сезону в місті фактично не буде, - мер Слов'янська Лях

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Голова міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях вважає, що через війну розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новини Донбасу", які цитують мера міста Валима Ляха. 

"Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде", - зазначив Лях.

Він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, оскільки все одно буде спроба захопити місто з боку російських військ.

За словами Ляха, у Слов’янську залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 3-4 тисяч діти.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Завезти 20 тисяч буржуйок і дрова чи вугля до них.
    Але кращий варіант до холодів - оточити і знищити угрупування рашистських військ на Ізюмсько-Слов'янському напрямку, вийти на лінію Сватове-Старобільськ-Новоацдар, визволивши Куп'янськ, Ізюм, Лиман і звісно агломерацію Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ разом з Попасною і Золотим.
  • Лео Польд 83758e65
    Ничего личного, кто порожняк там не гонит ауу Донецкая область, надо было сразу тушить рашистский мир в зародыше, спохватились
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ну тут уж извините! зеле некогда - у него праздники начинаются...., шашлыки, пивасик, все дела...... можно даже мотнуться на лыжах погонять, или купнуться......
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