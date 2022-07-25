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Переможця конкурсу на посаду голови АРМА оголосять 29 липня, - Немчінов

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немчинов
29 липня Комісія з відбору голови АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) планує оголосити переможця конкурсу на посаду голови агентства.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Національне агентство з питань запобігання корупції має провести спеціальну перевірку кандидатів, однак відомство наразі цього не робить. Через це Кабмін розробив роз'яснення від Міністерства юстиції, НАЗК й інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.

"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - сказав Немчінов.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Pan Lipko
    Дивишся на фото і відразу віриш у неупередженість конкурсу. Віриш у кабмін, у президенти, у Єрмака. «Карупція нє прайдьот»
  • Наталия Гончар
    Швець на останньому своєму відео за 24 липня , про статтю бувшого замісника ФБР про кримінальні розслідування по Джуліані й його зустрічей у Києві з агентами РФ - ОДНИМ !!! З ЯКИХ він назвав Деркача. 12 травня 2021р виходить стаття на ЛБ , де Дубінський зявляє, що вийти на пресуху з Деркачем "плівкиПорошенко-Байден" заставив його Єрмак , котрий вимагав від нього розпочати слідчу комісію у ВР за цими плівками... Й де зараз дубинський? А Деркача коли заявили як шпигуна? а тиждень тому його бачили у Сумській обл . Про статті в США про зустрічі Єрмака з Джуліані у Іспанії, про його телефонні розмови з Джуліані перед сканадльною телефонною розмовою Трампа с Зеленським ...про це все писали наші ЗМІ . ДУМАЄМО, ХТО ТАКИЙ БУВ ТОЙ ШПИГУН У КИЄВІ : з котрим зустічався Джуліані ...

    Хтось скаже все вище не втему - а ви віритиміте порядности усіх цих призначень під менеджерством менеджера президента ?
  • Герхард
    А Шевченко та Червоненко розвідники ГУР МО.

    І Арестович гроза колчаківськіх фронтів.
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