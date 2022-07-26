На південному напрямку ЗСУ знищили 48 окупантів, пункт управління російських десантників та склад боєприпасів, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Загалом українські військові на півдні знищили:
- 48 окупантів;
- 4 танки Т-72;
- 152-мм гаубицю;
- САУ;
- 3 броньовані автомобілі;
- 3 іншої броньованої техніки.
Протягом 25 липня противником завдано три удари.
Опівдні з літаків у напрямку тимчасово окупованій території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга - по околицях Калуги. Без втрат.
Через годину в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Також без втрат. До вечора парами штурмовиків і ударних Ка-52 атакована Андріївка.
Українською авіацією завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: 6 опорних пунктах, скупченню озброєння та військової техніки та командно-спостережному пункту в Бериславському та Херсонському районах області.