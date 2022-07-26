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Армія РФ обстріляла Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини, - Резніченко

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дніпропетровщина
Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів... Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах.

У Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали.

Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. На щастя, без жертв та руйнувань.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вночі атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини, постраждала 10-річна дівчинка, - Резніченко

Автор: Наталя Джума

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