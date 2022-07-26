Армія РФ обстріляла Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини, - Резніченко
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Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів... Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах.
У Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали.
Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. На щастя, без жертв та руйнувань.
В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.