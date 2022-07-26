Окупанти завдали ударів по інфраструктурі Харкова та Чугуєва. Російська армія зазнала значних втрат на напрямку Цупівка - Дементіївка, - Синєгубов

Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

"За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає", - зазначив очільник регіону.

У той же час, як інформує Синєгубов, окупанти знову завдали ударів по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

"Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди. По області протягом доби окупанти завдали ударів по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок. У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Також Синєгубов інформує, що наші захисники тримають позиції.

"Попри те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка - Дементіївка", - резюмує він.