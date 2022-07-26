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Масований ракетний удар по півдню України: рашисти вдарили по Одещині та Миколаївщині, - ОК "Південь"

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ракета
По півдню України завдано масованого ракетного удару, серед іншого із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

"На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по Миколаївському району завдано удару і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Отака фігня коли переговори від України по вивозу зерна веде абрамович з агрохімією за 50млн за лист підтримки путінського гаманця.
  • Frol Fedoroff
    Доки визволення Херсону почнется , Миколаїв загнеться, а Одеса здригнеться, а у Нікополі гть люднй не залишиться. Отака вона ціна пустої балаканини
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Это ратификация зернового соглашения?
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