До справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН долучилася Латвія

Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

Про це повідомила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська, передає Цензор.НЕТ.

Як пояснила суддя, за статтею 63 Статуту Суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити в процес. У цьому випадку тлумачення, надане рішенням Суду, буде так само обов’язковим для них.

В уряді Латвії зазначили, що "[як]учасниця Конвенції про геноцид, Латвія має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні Суду під час розгляду". Також було зазначено, що Латвія бажає подавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті так і щодо юрисдикції.

Наразі урядам України і РФ запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.

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