Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни вбили на Донеччині 642 цивільних, - Кириленко

642 цивільних вбили росіяни на Донеччині з моменту повномасштабного вторгнення. Це тільки ті, кого вдалося упізнати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у телеграмі голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.



"Спільно із платформою Меморіал починаємо новий проєкт – розповідаємо історії тих, чиє життя забрали росіяни.



642 смерті – це не статистика, а 642 історії. Кожна з них варта окремої оповіді. Щоденна хвилина мовчання на Донеччині матиме своє лице.



Олексій Євтушенко мав відсвяткувати 17-річчя, але загинув під час евакуації. Він став жертвою обстрілу Росією вокзалу в Краматорську, де загинуло 59 людей, більше сотні були поранені.



Хлопець навчався у Бахмутському центрі профпідготовки, мав стати автослюсарем та електрогазозварником.



"Він був добрим, чуйним та відкритим хлопцем", - пишуть про нього друзі.



Олексій загинув на місці, на пероні станції. В одній з місцевих груп батько Іван Євтушенко у відчаї опублікував світлину загиблого хлопця і написав: "Це мій синуля, мій любий, ось що з ним тепер".



13 квітня Олексія поховали у рідному Бахмуті", - написав Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили 3 мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА