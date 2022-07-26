Путін зробив Росію вигнанцем, - Держдеп США

Росія отримувала вигоду від світопорядку, заснованого на правилах, але диктатор Володимир Путін зробив РФ вигнанцем.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Його попросили прокоментувати нещодавні слова Путіна, який заявив, що поточний світовий порядок нібито обвалився – і світ готовий до нового порядку.

Прайс відповів, що побудована після Другої світової війни система 80 років забезпечувала "безпрецедентні рівні стабільності, безпеки, процвітання та поширення демократії". Це принесло користь, зокрема, країнам, які хочуть кинути виклик цій системі, зазначив спікер Держдепу.

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За його словами, заснований на правилах порядок дозволив Росії та деяким її партнерам відчути зростання, увійти до міжнародної системи та насолоджуватися плодами економічної та політичної інтеграції.

"Все це було до того часу, поки Путін не вирішив покласти цьому край і скасувати 30 років економічної інтеграції, зробити Росію ізгоєм у світовому співтоваристві країн", – зазначив Прайс.

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Російські дипломати з такою оцінкою діяльності Путіна не погодилися. Як повідомляє ТАСС, в посольстві РФ у США заявили, що твердження Держдепу не витримують критики й викликані "запаленою уявою американських діячів".