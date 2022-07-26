Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 870 осіб, 222 літаки, 189 гелікоптерів, 1737 танків та 3959 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно становлять: особового складу - близько 39870 (+170) осіб ліквідовано, танків - 1737 (+7) од, бойових броньованих машин - 3959 (+9) од, артилерійських систем - 880 (+4) од, РСЗВ - 258 (+1) од, засоби ППО - 117 (+1) од, літаків - 222 (+0) од, гелікоптерів - 189 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3), крилаті ракети - 174 (+0), кораблі /катери - 15 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од, спеціальна техніка - 75 (+2). Також читайте: ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом. ФОТО "Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська