Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням війни проти України, - Кулеба

Європі варто позбутися будь-якої залежності від Росії.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використовуватиме будь-яку залежність Європи від РФ, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб - завдати удару у відповідь та позбавитися будь-якої залежності", - наголосив міністр.

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