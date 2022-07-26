Молдова стурбована небезпекою вторгнення РФ, якщо окупантам вдасться захопити Одесу

Ймовірність того, що Молдова може стати наступним об'єктом вторгнення Росії, "все ще є гіпотетичним сценарієм".

Про це заявила прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вона зазначила, що ризик може збільшитися, якщо бойові дії перемістяться далеко на південний захід України й у бік Одеси.

"Це дуже складна позиція не тільки для Молдови, а й для будь-якої маленької країни, будь-якої країни, що спирається на заснований на правилах міжнародний порядок. Якщо країна може розпочати війну за анексію, не беручи до уваги, чи знаєте, міжнародне право, то в цьому сенсі ніхто не в безпеці, і я думаю, що багато країн стурбовані", – сказала Гаврилиця.

Також читайте: Молдова зазнала найбільших економічних втрат після України від війни, яку розв'язала Росія, - прем’єр Гаврилиця

Прем'єр Молдови наголосила, що війна Росії проти України завдала шкоди молдавській економіці та нагадала про "неспокійну історію Молдови у складному регіоні", ймовірно, маючи на увазі ситуацію з Придністров'ям, де розташований російський окупаційний контингент.