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Молдова стурбована небезпекою вторгнення РФ, якщо окупантам вдасться захопити Одесу

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гаврилиця
Ймовірність того, що Молдова може стати наступним об'єктом вторгнення Росії, "все ще є гіпотетичним сценарієм".

Про це заявила прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вона зазначила, що ризик може збільшитися, якщо бойові дії перемістяться далеко на південний захід України й у бік Одеси.

"Це дуже складна позиція не тільки для Молдови, а й для будь-якої маленької країни, будь-якої країни, що спирається на заснований на правилах міжнародний порядок. Якщо країна може розпочати війну за анексію, не беручи до уваги, чи знаєте, міжнародне право, то в цьому сенсі ніхто не в безпеці, і я думаю, що багато країн стурбовані", – сказала Гаврилиця.

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Прем'єр Молдови наголосила, що війна Росії проти України завдала шкоди молдавській економіці та нагадала про "неспокійну історію Молдови у складному регіоні", ймовірно, маючи на увазі ситуацію з Придністров'ям, де розташований російський окупаційний контингент.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Киянин
    Треба пошукати трохи національної гідності, звільнити придністровя і буде вам спокій.
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Тож позбавтеся від придністровської клоаки, яку ж самі викормили за 30 років
  • Viacheslav Eremin
    так досить сиськи свої мять
    просто принесить ноту в посольство України що просити ввести войска на теріторію Приднестров'я
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