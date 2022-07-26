Майже 140 об’єктів соціальної інфраструктури відновлено на Київщині, - голова ОВА Кулеба. ІНФОГРАФІКА

Київщина поступово відновлюється після навали російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби у телеграмі.

Зазначається, що для ліквідації наслідків бойових дій на Київщині у квітні цього року з резервного фонду держбюджету виділено 400 мільйонів гривень. Ці кошти призначені для відновлення тих об’єктів, що зазнали незначних ушкоджень. Зокрема, на заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі у будівлях.



"На 139 об’єктах ремонтні роботи вже завершено. Із них: 1 – адміністративна будівля, 2 – Центри творчості дітей та юнацтва, 1 – відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, 4 – заклади загальної середньої освіти, 1 – дитячий садок, 15 – закладів охорони здоров'я, 50 – багатоквартирних та 65 – приватних будинків", - йдеться в повідомленні.



Наразі ремонтні бригади працюють на 228 об’єктах. Цього тижня у планах розпочати роботи ще на 87 об’єктах.



"Маємо не просто відбудувати пошкоджені будівлі, а підвищити соціальний добробут жителів Київщини. Продовжуємо працювати заради людей та на перемогу", - підсумував Кулеба.

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