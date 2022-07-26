Призначення виплат пересленцям буде автоматизоване, тривають роботи з усунення технічних проблем, - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації надали відповідь, щодо заяв віце-міністра Ірини Верещук, про те, що нібито "Дія" не передала на органи соцзахисту" заявки щодо отримання виплат внутрішньо переміщеними особами. За її словами "звернулися майже 250 тисяч внутрішньо переміщених через війну осіб із скаргами, що не отримали грошові виплати від держави".

Наразі в Мінцифри працюють над удосконаленням запущеної разом з Мінсоцполітики комплексної послуги з реєстрації внутрішньо переміщеної особи та отримання допомоги на проживання, передає Цензор.НЕТ.

Така послуга стала доступною українцям з 19 квітня 2022 року. За цей час понад 619 тисяч українців подали заявки через Дію. Отримали довідки ВПО та грошові виплати вже 441 504 українців.

"Усі заявки, які ще не опрацювали в Мінсоці, будуть опрацьовані, і всі зможуть отримати свої виплати та довідку ВПО. Наразі ми разом з Мінсоцполітики працюємо над автоматичним призначенням та виплатами, щоб обробка заяв відбувалася без залучення працівників районних управлінь соцзахисту. Також ми переробляємо взаємодію з Мінсоцполітики, щоб прибрати низку технічних проблем", - говорять в Міністерстві.

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Тримає робота над послугою зняття з реєстрації ВПО. Громадяни зможуть за допомогою однієї кнопки в Дії зняти себе з реєстрації чи змінити адресу реєстрації ВПО. Тобто в разі переїзду на нову адресу не потрібно буде йти в районне управління соцзахисту, писати заяви від руки та копіювати документи.

"Ця ситуація ще раз підкреслює, що автоматичні послуги, коли заяву обробляє комп'ютер, а не чиновник, — майбутнє електронних послуг. Такі послуги, як автоматична реєстрація ФОП або єПідтримка, є прозорими і зрозумілими користувачам, а більш традиційні послуги, як, наприклад, соціальні, де фінальне рішення приймає чиновник, часто незрозумілі, надлишково ускладнені та затягнуті в часі", - наголосили в Мінцифрі.

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