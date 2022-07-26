Призначення виплат пересленцям буде автоматизоване, тривають роботи з усунення технічних проблем, - Мінцифри
Наразі в Мінцифри працюють над удосконаленням запущеної разом з Мінсоцполітики комплексної послуги з реєстрації внутрішньо переміщеної особи та отримання допомоги на проживання, передає Цензор.НЕТ.
Така послуга стала доступною українцям з 19 квітня 2022 року. За цей час понад 619 тисяч українців подали заявки через Дію. Отримали довідки ВПО та грошові виплати вже 441 504 українців.
"Усі заявки, які ще не опрацювали в Мінсоці, будуть опрацьовані, і всі зможуть отримати свої виплати та довідку ВПО. Наразі ми разом з Мінсоцполітики працюємо над автоматичним призначенням та виплатами, щоб обробка заяв відбувалася без залучення працівників районних управлінь соцзахисту. Також ми переробляємо взаємодію з Мінсоцполітики, щоб прибрати низку технічних проблем", - говорять в Міністерстві.
Тримає робота над послугою зняття з реєстрації ВПО. Громадяни зможуть за допомогою однієї кнопки в Дії зняти себе з реєстрації чи змінити адресу реєстрації ВПО. Тобто в разі переїзду на нову адресу не потрібно буде йти в районне управління соцзахисту, писати заяви від руки та копіювати документи.
"Ця ситуація ще раз підкреслює, що автоматичні послуги, коли заяву обробляє комп'ютер, а не чиновник, — майбутнє електронних послуг. Такі послуги, як автоматична реєстрація ФОП або єПідтримка, є прозорими і зрозумілими користувачам, а більш традиційні послуги, як, наприклад, соціальні, де фінальне рішення приймає чиновник, часто незрозумілі, надлишково ускладнені та затягнуті в часі", - наголосили в Мінцифрі.