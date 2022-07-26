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В закон про олігархів можуть внести зміни, - Малюська

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малюська
Внесення змін до закону про деолігархізацію цілком можливе. Для цього спочатку потрібно дочекатися висновків Венеціанської комісії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Мін'юсту зазначив, що висновку Венеціанської комісії щодо цього закону ще немає, його очікують отримати восени, але точну дату не називають.

"Як я вже згадував, Європейська комісія сказала, що імплементувати закон треба з урахуванням висновків Венеціанської комісії. Венеціанська комісія жодного разу не давала пустий висновок по будь-якому закону, який надавався їй на оцінку. Вона завжди знаходила аспекти, які можна вдосконалити, чи факти, які їй видаються недоліками. Тобто точно там буде набір рекомендацій, які можна і варто буде враховувати в тому числі шляхом внесення змін у закон", - пояснив міністр.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Та вносьте вже одного Порошенко, не мучайте інших людей, ми знаємо для чого Володі був той закон. Ці два роки не пройдуть, а пролетять і так станеться, що Боневтік потрапить в цей реестр. Якто кажуть, не копай, бо сам влетиш?
  • Прощай немытая раССея
    Олигархом может стать любой человек, которого боится власть....
  • vigo
    Ага, маєш прізвище Порошенко - будеш визнаний олігархом.
    Любе інше - не факт...
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