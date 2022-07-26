Рашисти залякують мелітопольців тим, що у разі відступу підриватимуть інфраструктуру окупованого міста, - мер Федоров

Російські загарбники в окупованому Мелітополі залякують цивільних.

Про це заявив очільник міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти погрожують у разі відступу знищенням інфраструктури міста.

"Такі погрози лунають, тому що вони чітко розуміють, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях для них гаряче. Останні 3 місяці вони відчували себе досить комфортно на території Бердянська, Мелітополя, Херсона. А сьогодні наші Збройні Сили чітко показують, що наші міста будуть звільнятися. Тому вони лякають людей і показують, що вони підтриватимуть всю інфарструктуру, вони будуть повністю стирати з лиця землі наші міста для того, щоб зробити паніку та жах в наших містах", - пояснив мер.

За словами Федорова, для окупантів цивільне населення нічого не вартує і вони його готові вбивати.

"Такі сумні звістки були вчора від наших жителів. Просто посеред трас військовий КАМАЗ ворога переїхав цивільну машину і загинули двоє дорослих та одна дитина. Цим фактом ми можемо підтвердити, що вони не думають ні про цивільних, ні про наші міста, ні про те, що ми будували десятиліттями", - підсумував мер окупованого Мелітополя.

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