Три колони військової техніки ворога поїхали через Мелітополь у бік Херсона, - Федоров

Окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини через територію окупованих районів Запорізької області.

Про це повідомив міський голова окупованого росіянами Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють про рух російської військової техніки в районі Мелітополя та в місті. Відомо про те, що протягом минулої доби в бік Херсону проїхали кілька десятків ворожої техніки.

"Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсону проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки", - сказав Федоров.

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Раніше голова ОВА Олександр Старух повідомив, що в Бердянську пролунав вибух в районі заводу "Південгідромаш", до цього було чутно ще три. За його словами, такі інцеденти відбуваються постійно. Це свідчить про те, що або проходять розмінування, або окупанти необережно поводяться з боєкомплектами, тому вони періодично вибухають.