Потрібна допомога у придбанні спеціальних ґаджетів та приладів для зв'язку для українських воїнів, - волонтерка Білецька

Потрібна допомога у придбанні ґаджетів та спеціальних приладів для зв'язку для українських воїнів. Без цих речей їм не обійтися.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Ірина Білецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зібрали 390 000 грн із необхідних 400 000 грн. Збирали на суперґаджет (озвучити не можу). Купили один, пацани випробували і сказали СУПЕР! Значить купуватимемо! А поки збирали, сипалися замовлення, які ми теж закривали", - зазначає вона.

За словами волонтерки, днями надійшло ще замовлення на найнеобхідніші штуки для зв'язку

"... ціна космос ..., але без них ніяк! Нам усім потрібна ПЕРЕМОГА! Тому звертаюсь до всіх, кому болить за Україну - допомагайте, будь ласка. Ці ґаджети допоможуть зберегти життя нашим пацанам", - додає Білецька.

"Впевнена, що ви не залишитеся байдужими до мого прохання. Це потрібно всім нам, адже я не одна хочу повернутися додому і обійняти всіх наших хлопців. І сказати їм Дякую! У наших руках наблизити цей день", - резюмує волонтерка, додавши реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти.

Приватбанк 4149 4393 1498 1048 Ірина Білецька

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