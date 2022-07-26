Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових, - Мінреінтеграції
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Відбулася чергова передача тіл загиблих військових.
Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", – ідеться в повідомленні.
Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.
Як зазначили в Мінреінтеграції, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.