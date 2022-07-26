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Позиція Ізраїлю "оформлена виключно в проукраїнський бік", це викликає питання, - МЗС РФ

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мария,захарова
В Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Ізраїль займає проукраїнську позицію.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі пропагандиста Соловйова, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція була оформлена виключно в проукраїнський бік, причому не в плані українського народу, а в бік підтримки тільки й виключно київського режиму, і вона була абсолютно співзвучна з цим дивним і дикуватим голосом Заходу. Це справді викликало питання", - сказала вона.

Захарова наголосила, що не російська сторона сприяла ускладненню двосторонніх відносин з Ізраїлем.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    А ви більше *******, що Гітлер був євреєм...
  • Прощай немытая раССея
  • Александр Керн
    Машка, они тоже русофобы)))) везде одни русофобы...караул))
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