Через війну Росії проти Україні вже загинули 5237 мирних жителів, - ООН

Від 24 лютого до півночі 24 липня в результаті російської агресії в Україні загинули 5237 мирних жителів і поранені 7035.

Такі дані верифіковані Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Нагадаємо, доповідь Моніторингової місії Управління ООН з прав людини щодо війни Росії проти України, яка охоплює період з 24 лютого по 15 травня, свідчила про загибель 3924 мирних жителів та поранення у 4444 людей. У доповіді зазначається, що однак реальна кількість жертв набагато вища, оскільки ці цифри включають лише ті випадки, які управлінню вдалося повністю підтвердити.

При цьому, за даними ООН, різних видів гуманітарної допомоги - від води до притулку - нині потребують майже 16 млн українців.

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