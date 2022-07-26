Російські окупанти хаотично обстрілюють Дергачівську громаду на Харківщині, поранено 2 особи

Війська РФ обстрілювали з артилерії низку населених пунктів Дергачівської громади.

Про це повідомив мер В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняв хаотично обстрілювати Дергачівщину. Окупанти били з артилерії по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянці, Руській Лозовій, обстрілювали з танків та мінометів Цупівку, Дементіївку, Нове і Питомник. Внаслідок обстрілів двоє слатинчан - 55-річна жінка і 70-річний чоловік - отримали середні та важкі поранення. Лікарі швидкої допомоги оперативно доставили поранених до лікарні", - розповів очільник міста.

Задоренко додав, що більша частина Токарівського, а також Проходівський та Козачолопанський старостинські округи окуповані рашистами.

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