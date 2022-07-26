У США білоруси організували концерт для збору коштів на потреби українців

На концерті білоруських оперних співаків в США збирали кошти для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У церкві в передмісті Вашингтона білоруські оперні співаки Ілля Сільчуков та Маргарита Левчук дали концерт для любителів класики. Під час заходу збирали кошти на гуманітарну допомогу для України. Організатором концерту стала "Білоруська рада культури", що виступає проти режиму Лукашенка та підтримує білоруські діаспори за кордоном.

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Маргарита Левчук розповідає про режим Лукашенка в світі та репресії в її країні, незважаючи на те, що її батьків, які залишилися в Білорусі, заарештували. Співачка була змушена виїхати за кордон після акцій протесту в 2020 році та хвилі репресії, яка прокотилася Білоруссю.

Її колега, Ілля Сільчуков, також імігрував після 2020 року й живе в Штатах. За його словами, саме після сфальсифікованих виборів в Білорусі в світі почали з'являтися білоруські діаспори.

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