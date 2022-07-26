Україна пропонує провести наступне після перемоги у війні Євробачення, - Ткаченко

Україна запропонувала Європейській мовній спілці провести наступний після перемоги у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, конкурс "Євробачення".

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики нашої країни Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Міністр нагадав, що були розглянуті варіанти проведення Євробачення-2023 як в Україні, так і в країні-сусідці. Водночас цю опцію відхилили через технічні та фінансові проблеми. Незважаючи на те, що конкурс відбудеться у Великій Британії, "ВВС (британський мовник, який займатиметься організацією Євробачення. - Ред.) береться зробити все, щоб присутність України була не просто помітною, а очевидною".

"Йдеться і про ведучих, і про відеоролики, присвячені Україні, і про українські наративи. Має бути спільна креативна група… щоб готувати конкурс. Також ми поставили перед Європейською мовною спілкою питання, що наступний конкурс після перемоги має обов'язково проходити в Україні. В EBU погодилися, що потрібно продовжувати консультації, але, гадаю, ми з багатьма країнами - членами союзу, зокрема Британією, доб'ємося перегляду встановлених правил організації", сказав Ткаченко.

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Він також додав, що фінансуватиме проведення Євробачення-2023 Велика Британія. "Це теж важливий аспект, бо й у мирних умовах це коштує значних грошей, а у військових умовах, гадаю, логічніше витрачати ці гроші на зброю для української армії", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що у травні гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині.