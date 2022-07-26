Російські військові використовують міни з сенсорними датчиками руху, - ДСНС

Військові РФ використовують в Україні різні види боєприпасів і вибухонебезпечних предметів, зокрема міни з сенсорними датчиками руху.

Про це у телеефірі заявив керівник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС Сергій Рева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни використовують міни з сенсорними датчиками руху. Коли ви до них підходите, вони можуть спрацювати навіть від тих коливань, які будуть від вашого руху", - розповів фахівець.

Серед найпоширеніших боєприпасів, які можна виявити на території після того, як її залишив ворог, - протипіхотні міни і касетні елементи.

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"Міни, які ми можемо зустріти найчастіше і які залишаються у нашій землі після того, як ворог звідти пішов, - це протипіхотні міни, гранати і, звичайно, небезпечні касетні елементи, якими наразі обстрілюються наші міста і села", - сказав представник ДСНС.

Він розповів про типи цих боєприпасів. Зокрема, міна ПФМ-1, яку ще називають "пелюстка", містить рідку вибухонебезпечну речовину і спрацьовує від будь-якого натискання.

В Україні зафіксовано досить багато випадків застосування таких мін, особливо на сході, у Донецькій області.

"Буквально вчора була знайдена ціла касета з такими мінами. Вони - дистанційного мінування, і розкидаються по території на досить велику площу - покривають близько 100 квадратів. Їх досить складно знайти, бо бойові міни – зелені... зараз літо, трава висока, то їх досить складно виявити", - сказав Рева.

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За його словами, ці міни пластикові, і металодетектор не завжди на них спрацьовує.

Поширеними також є касетні елементи до РСЗВ, які заборонені міжнародними конвенціями.

"Вони небезпечні, ними споряджаються "Урагани" і "Смерчі", і їх наразі дуже (активно загарбники) застосовують по Харкову, Миколаєву. Якщо ви виявили щось подібне, то не можна торкатися і підходити до нього, бо він у будь-який момент може спрацювати", - сказав представник ДСНС.

Як він уточнив, що у цих касетах є вибухова речовина і осколкові елементи, які можуть спрацювати і від вогню, і від інших зовнішніх факторів.

Фахівець зазначив, що загарбники також залишають в Україні протипіхотну міну ПМН-2 і міну ПНМ, обидві - натискної дії.

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"Ще є міна МОН-50 - це міна направленої дії, у ній понад 500 осколкових елементів, також встановлюється на розтяжку, маскується у траві, щоб було тяжко її помітити", - додав він.

Ворог досить широко використовує міни радянського зразка для ураження українських захисників або убезпечення своїх позицій, зауважив керівник відділу організації піротехнічних робіт ДСНС.

Рева наголосив, що стосовно вибухонебезпечних предметів існує три правила: у разі виявлення не торкатися їх, не підходити і телефонувати за номером 101.