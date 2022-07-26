Новини

Російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов, - Андрющенко

4 05135
маріуполь
Російські загарбники планують перейменувати окупований Маріуполь на Жданов.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там", - йдеться в повідомленні.

Маріуполь називався Жданов за часів СРСР із 1948 до 1989 року.

Дивіться також: Для маріупольців росіяни будують бетонні "курники" без опалення, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Убогие. Ничего нового предложить не в состоянии. Тянут всё мерзкое, что запомнили.
  • Amber
    Орки , будете хазяйнувати на расєє , якщо живими туди дістанетесь ,
    а ми самі розберемось , що потрібно перейменувати , а що ні 😠
    забирайтеся геть з нашоі краіни , поки живі 😡
  • neverlok lok
    так в Магаданов хай переіменують ...скрєпнєнько вийде
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини