Російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов, - Андрющенко
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Російські загарбники планують перейменувати окупований Маріуполь на Жданов.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там", - йдеться в повідомленні.
Маріуполь називався Жданов за часів СРСР із 1948 до 1989 року.