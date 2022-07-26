Російські окупанти хочуть перейменувати Маріуполь на Жданов, - Андрющенко

Російські загарбники планують перейменувати окупований Маріуполь на Жданов.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там", - йдеться в повідомленні.

Маріуполь називався Жданов за часів СРСР із 1948 до 1989 року.

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