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Посольство Ізраїля закликало громадян утриматися від відвідання Умані на Рош га-Шана

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хасиди
Влада Ізраїлю рекомендує громадянам утриматися від відвідування Умані Черкаської області напередодні святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Ізраїлю в Україні.

"У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни. В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі - у центрі та на заході країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники ізраїльського посольства не перебувають в Україні на постійній основі і не матимуть змоги надати консульську допомогу у разі потреби.

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Нагадаємо, Україна не прийматиме цього року прочан-хасидів в Умані на свято Рош га-Шана через неможливість гарантувати безпеку в умовах розв'язаної росією війни.

Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

Автор: Анна Судак

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Топ коментарі

  • Микола Бабич f1f90c47
    А шо такое ? Не смогли со своим любимым рашистским партнёром договориться, чтобы не стрелял туда ?
  • Путлер Капут d9fff7b5
    Да пускай едут, попадут под парашенский обстрел и потом может евреи по другому будут относиться к параше.
  • Viacheslav Eremin
    наскільки я зрозумів, там справа в тому, що жиди вважають себе вище за українців, думають що вони "богоізбрані", а ми - гої
    жиди ізраїльскі зробили масу обмежень для в'їзда українців до Ізраілю з одночасним вимаганням безвізового та необмеженного в'їзда ізраільских жидів до України
    здається навіть у нашому МІДі зрозуміли, що таких прецедентів ще не було у світі і треба хочь якось обмежити бажання "богоізбраних" до сіметричних
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