Посольство Ізраїля закликало громадян утриматися від відвідання Умані на Рош га-Шана

Влада Ізраїлю рекомендує громадянам утриматися від відвідування Умані Черкаської області напередодні святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Ізраїлю в Україні.

"У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни. В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі - у центрі та на заході країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники ізраїльського посольства не перебувають в Україні на постійній основі і не матимуть змоги надати консульську допомогу у разі потреби.

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Нагадаємо, Україна не прийматиме цього року прочан-хасидів в Умані на свято Рош га-Шана через неможливість гарантувати безпеку в умовах розв'язаної росією війни.

Свято Рош га-Шана у 2022 році відзначатимуть з 25 по 27 вересня.