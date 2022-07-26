Окупанти випустили по Миколаївщині 18 ракет, частину збили, - Кім

Російські загарбники вдарили зранку, 26 липня, по Миколаївщині 18-ма ракетами, зокрема, випустили дванадцять ракет типу С-300 і шість ракет Х-59 з літаків стратегічної авіації. Частину ракет знищили сили ППО.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів у ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас було зранку шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль - частину збили, частину - ні. Але внаслідок ударів тих, що влучили в критичну інфраструктуру та підприємства, обійшлося без людських жертв", – зазначив Кім.

За його словами, внаслідок вранішнього обстрілу, зокрема, зруйновані три секції залізничного мосту, зазнали пошкоджень споруди автопідприємства та інші цивільні об’єкти й приватні будівлі.

Очільник ОВА пояснив масований обстріл Миколаївщини тим, що ворог не має успіху на фронтах, де точаться бої, і наші ЗСУ знищують склади боєприпасів та командні пункти - тому росіяни й завдають ударів по мирних населених пунктах.

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Як повідомлялось, 26 липня по півдню України завдано масованого ракетного удару, серед іншого із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Зокрема, завдано удару по Миколаєву. Уражено підприємство та критична інфраструктура.

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено одну з котелень.