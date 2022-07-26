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Росія готує псевдореферендуми на окупованому Сході України, цивільних вербуватиме тисяча "експертів" і "добровольців", - СБУ

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россия,референдум
Працівники СБУ викрили плани окупаційної влади в східних регіонах України щодо підготовки псевдореферендуму з незаконного "приєднання" цих районів до РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка". Раніше вона діяла лише на території терористичної організації "днр", але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – "большая россия", - йдеться в тексті.

Відомо, що у складі цього утворення уже діють понад 1 000 "активістів" – це агітатори, блогери та "дружинники". Їх мета - вербувати людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Ці "активісти" охопили своїм впливом уже понад 200 тисяч місцевого населення.

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Кремлівські куратори планують перекинути до окупованих територій України більше тисячі російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої обстановки. Завданням цих осіб буде організація незаконних масових зібрань, поширення агітації на підтримку псевдореферендуму і облаштування "виборчкомів".

Пізніше буде підготовлено звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо "приєднання" Донеччини до Росії. Потенційному "електорату" окупанти роздають продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Відомо, що на території так званої "ДНР" друкують газети накладом понад 250 тисяч екземплярів.

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"Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – щоб за потреби "розгорнути" масштабну підривну діяльність", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила місцеперебування організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності.

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Топ коментарі

  • Святоша
    Щось затихли розповіді Арєстовіча про котли на півдні, правда розказують про шалені втрати русні на Донбасі, деморалізованість і відмову воювати...Правда,чомусь,русня постійно має обмежені успіхи і впевнено готується до референдумів щодо анексії 20% території України...Про щоденні обстріли наших міст я й не говорю,тим більше,що вони вже 5 міс безкарні...Ну нічого,Буданова поставили замість Демченка,Червоненка поставлять на нач.ГУР-от тоді Зе-лупа Боневтік гнатиме Путіна аж за Урал!!
  • lammer ya
    Ідіотам здається, що вони там назавжди
  • Straight Ahead
    а що їм заважає так думати? Зернова угода?
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