ПВК "Вагнер" набирає в’язнів на війну в Україні: вербують щонайменше в 15 колоніях по всій Росії

Щонайменше троє засуджених із петербурзької ІЧ-7 "Яблунівка" ліквідовані на війні в Україні, ще двоє поранені й перебувають в одній із лікарень Луганська. На війну їх завербувала приватна військова компанія "Вагнер".

Про це пише російське опозиційне видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його журналісти спираються на слова джерел, які спілкуються з родичами цих засуджених.

Вербувальники приїздили до колонії 1 липня. В ніч проти 6 липня звідти вивезли першу групу засуджених - близько 40 людей.

У документах в’язнів вказані не справжні імена, а "чи то прізвиська, чи то позивні".

"Цих людей повністю вивели з правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами", - каже адвокат Леонід Крикун.

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Скільки загалом в’язнів завербував "Вагнер", невідомо. Журналісти й правозахисники встановили, що вербування відбувалося щонайменше в 15 колоніях. За приблизними оцінками, йдеться про понад 200 завербованих в’язнів. ПВК "Вагнер" обіцяє їм "зарплату" в 100-200 тис. рублів (62-125 тис. грн), додаткові виплати в разі поранення та близько 5 млн рублів родичам, якщо в’язня ліквідуть в Україні.

Якщо за пів року на війні засуджений виживе, його обіцяють помилувати.