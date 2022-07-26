Розпочалася робота координаційного центру із моніторингу "зернових коридорів", - Міноборони Туреччини

У Стамбулі розпочав інтенсивну роботу Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи "зернових коридорів" відповідно до угоди про експорт продовольства з портів України, підписаної 22 липня.

Про це йдеться у повідомленні міністерства національної оборони Туреччини за результатами зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робота Спільного координаційного центру інтенсивно триває", - наголосив Хулусі Акар.

Турецький міністр також позитивно оцінив повідомлення про початок відвантаження зерна цього тижня та наголосив на важливості того, аби перший корабель якнайшвидше вирушив.

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"Туреччина виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в рамках перевезень", - сказав турецький міністр.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

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Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.