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Окупанти об'єднали чотири університети в один та "набрали" 2 тисячі студентів, - мер Мелітополя Федоров

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федоров,мелітополь
З чотирьох національних університетів в окупованих регіонах Запорізькій області росіяни створили один фейковий.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітопольський та Бердянський педуніверситети. На уламках цих державних ВНЗ вони створили фейковий університет, який не визнає жодна країна світу. І сьогодні радіють, що з усього регіону навчатися під дулом автомата виявили бажання трохи більше 2000 студентів", - написав Федоров.

За його словами, більшість цих студентів "були змушені "захотіти" отримати другу вищу освіту, аби не втратити роботу в окупованому місті". До окупації в цих університетах навчалося не менше 14 тисяч студентів. У Мелітополі нараховувалося студентської молоді понад 20 тисяч.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Чого у кацапів не відняти,так це оперативності у втіленні своїх планів. Причому по всіх напрямках діяльності відразу. Косо,криво,абияк-але роблять. В надії що час все спише. Ну нічого. Контрнаступ на Півдні через рік-півтора зламає їхні плани.
  • Остап Покотило
    Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото

    22.05.2022
    https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm

    Эти ублюдки уже превзошли даже фашистов. Чему эти подонки могут научить???

    Да и вообще какого черта они уже там расхозяйничались? Думают, что пришли навсегда?
  • Максим Бондаренко b802a304
    Після звільнення- університети розібрати до цеглинки, молодь на розмінування, викладачів в розход
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