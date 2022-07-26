Окупанти об'єднали чотири університети в один та "набрали" 2 тисячі студентів, - мер Мелітополя Федоров

З чотирьох національних університетів в окупованих регіонах Запорізькій області росіяни створили один фейковий.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітопольський та Бердянський педуніверситети. На уламках цих державних ВНЗ вони створили фейковий університет, який не визнає жодна країна світу. І сьогодні радіють, що з усього регіону навчатися під дулом автомата виявили бажання трохи більше 2000 студентів", - написав Федоров.

За його словами, більшість цих студентів "були змушені "захотіти" отримати другу вищу освіту, аби не втратити роботу в окупованому місті". До окупації в цих університетах навчалося не менше 14 тисяч студентів. У Мелітополі нараховувалося студентської молоді понад 20 тисяч.