Новини

Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки"

7 21654
поле,пожежа,пшениця
Диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля. Для створення так званої "страхітливої картинки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лукашенка, яку цитує "Белта".

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється. Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страхітливої картинки, нікому не додають оптимізму", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Через російські обстріли майже щодня горять поля у Запорізькій області, - голова громади Коноваленко

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Коли воно вже "само" застрелиться?
  • Garry Dron 6973c752
    Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки" Джерело:
  • Нина Лабунская
    Ми вже 8 років чуємо версію ху#ла і підху#ловників, що ми самі на себе напали, тепер версія оновлена, що ми самі руйнуємо свої будинки і палимо свої поля... Цікаво, на яких ідіотів розрахований цей маразм, окрім московитів і їхніх рабів ...?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини