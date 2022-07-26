Франція надасть 10 тисяч ноутбуків для медиків в Україні, - Федоров
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Міністерство економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції підтримало ініціативу Мінцифри та МОЗ щодо забезпечення ноутбуками медиків в Україні.
Про це повідомив міністр Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, нові ноутбуки та підключення до якісного інтернету полегшать медикам спілкування з пацієнтами онлайн.
"Наші лікарі — герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами. Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - наголосив Федоров.