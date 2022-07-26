Повернення державі Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть ворогу захопити його, - експерт

Націоналізація Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть агресору знищити його обстрілами чи заволодіти стратегічним ресурсом.

Про це заявив експерт Олексій Голобуцький, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що рішення ВР правильне, своєчасне та на користь держави.

"Виробництво продукції на НКМЗ неможливе: рішенням власників з 27 лютого завод повністю законсервований через військові дії. Підприємство є світовим промисловим гігантом. Подібних в Україні та за кордоном немає за потенціалом, оснащеністю та виробничим досвідом. Зараз підприємство, яке може виробляти дуже широке коло продукції військового призначення, знаходиться в 30 кілометрах від лінії фронту. Якщо такі потужності та обладнання за нинішніх умов потраплять до рук ворога і працюватимуть на його оборонку, наслідки зрозумілі", - написав Голобуцький.

Він зазначив, що персонал підприємства виїхав з Донецької області.

"Весь висококваліфікований персонал підприємства евакуювався та залишився без роботи. В умовах дефіциту боєприпасів та озброєнь у ЗСУ, така махіна, як НКМЗ, має бути задіяна в системі оборони держави, а кваліфікований персонал – продовжити свою роботу. Можна впевнено сказати, що рішення правильне, своєчасне і на користь держави. Адже, націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом для використання проти України", - підсумував експерт.

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