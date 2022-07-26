Повернення державі Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть ворогу захопити його, - експерт
Про це заявив експерт Олексій Голобуцький, передає Цензор.НЕТ.
Він вважає, що рішення ВР правильне, своєчасне та на користь держави.
"Виробництво продукції на НКМЗ неможливе: рішенням власників з 27 лютого завод повністю законсервований через військові дії. Підприємство є світовим промисловим гігантом. Подібних в Україні та за кордоном немає за потенціалом, оснащеністю та виробничим досвідом. Зараз підприємство, яке може виробляти дуже широке коло продукції військового призначення, знаходиться в 30 кілометрах від лінії фронту. Якщо такі потужності та обладнання за нинішніх умов потраплять до рук ворога і працюватимуть на його оборонку, наслідки зрозумілі", - написав Голобуцький.
Він зазначив, що персонал підприємства виїхав з Донецької області.
"Весь висококваліфікований персонал підприємства евакуювався та залишився без роботи. В умовах дефіциту боєприпасів та озброєнь у ЗСУ, така махіна, як НКМЗ, має бути задіяна в системі оборони держави, а кваліфікований персонал – продовжити свою роботу. Можна впевнено сказати, що рішення правильне, своєчасне і на користь держави. Адже, націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом для використання проти України", - підсумував експерт.