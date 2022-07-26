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Повернення державі Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть ворогу захопити його, - експерт

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новокраматорський
Націоналізація Новокраматорського машинобудівного заводу не дасть агресору знищити його обстрілами чи заволодіти стратегічним ресурсом.

Про це заявив експерт Олексій Голобуцький, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що рішення ВР правильне, своєчасне та на користь держави.

"Виробництво продукції на НКМЗ неможливе: рішенням власників з 27 лютого завод повністю законсервований через військові дії. Підприємство є світовим промисловим гігантом. Подібних в Україні та за кордоном немає за потенціалом, оснащеністю та виробничим досвідом. Зараз підприємство, яке може виробляти дуже широке коло продукції військового призначення, знаходиться в 30 кілометрах від лінії фронту. Якщо такі потужності та обладнання за нинішніх умов потраплять до рук ворога і працюватимуть на його оборонку, наслідки зрозумілі", - написав Голобуцький.

Він зазначив, що персонал підприємства виїхав з Донецької області.

"Весь висококваліфікований персонал підприємства евакуювався та залишився без роботи. В умовах дефіциту боєприпасів та озброєнь у ЗСУ, така махіна, як НКМЗ, має бути задіяна в системі оборони держави, а кваліфікований персонал – продовжити свою роботу. Можна впевнено сказати, що рішення правильне, своєчасне і на користь держави. Адже, націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом для використання проти України", - підсумував експерт.

Також читайте: Окупанти завдали авіаракетних ударів по промисловій зоні Краматорська, - міськрада

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    ... націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом Джерело:

    Хіба ж оркам не все одно, націоналізований завод чи ні? Будуть намагатись захопити, а як не зможуть - будуть нищити обстрілами.
  • Алекс Ростиков
    Ракети відмовляються летіти у націоналізоване майно.
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Так нада было и "Азов сталь" национализировать. Тогда и Мариуполь был бы Украинским.
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