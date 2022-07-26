Першими на експорт відправлять приватні вантажі зерна, - АМПУ

Першими зерно на експорт відправлять приватні агрохолдинги. Наразі в портах у сховищах та на суднах, які були там частково чи повністю завантажені, зберігається мільйон тонн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі "Українського радіо" заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України" Дмитро Барінов, коментуючи підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море.

Барінов вважає, що відправка може відбутися в найближчі 2 дні.

Водночас він зауважив, що початок руху першого каравану кораблів із зерном залежить від рішення та погодження координаційного центру у Стамбулі.

"Здебільшого приватні вантажі, які чи то вже закуплені, чи закуповуються бізнесом і відправляються до портів призначення. Коли ми отримуємо замовлення від судновласника, що його судно готове до рейсу, готове прийти завантажитись чи вийти вже навантажене, ми це надсилаємо до координаційного центру, і вони там всі ці деталі, зокрема коли, що і хто супроводжує, координують. І потім процес починається", - сказав Барінов.

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Він підкреслив, що Адміністрація морських портів України з початку війни тримає порти в задовільному стані, щоб якнайшвидше поновити навантаження суден, коли вирішиться питання розблокування портів. "Ми почнемо з порту Чорноморськ. Планується, що перше судно вийде звідти", — зазначив Барінов.

Хоча 25 липня в Організації Об’єднаних Націй заявили, що перший вантаж українського зерна вийде з порту Одеси.

Барінов також нагадав, що в першу чергу йдеться про експорт майже 20 мільйонів тонн зерна вже зібраного врожаю 2021 року. Наразі в портах у сховищах та на суднах, які були там частково чи повністю завантажені, зберігається мільйон тонн.

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