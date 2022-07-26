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Загарбники почали видавати російські свідоцтва про народження на окупованій території Запорізької області, - ЦПД

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області рашисти почали видавати російські свідоцтва про народження.

Про це інформує Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька обл. На тлі підготовки до незаконного референдуму окупанти почали видавати російські свідоцтва про народження", - йдеться в повідомленні.

Водночас на території окупованої Херсонщини рашисти продовжують "рублеву окупацію" регіону, розповідаючи про "процвітання місцевого бізнесу".

Також війська РФ залишили частину Балаклійської громади без газу та заборонили місцевому населенню пересуватися територією громади.

В ЦПД повідомили, що на тимчасово окупованій території Луганщини загарбники показово "відновлюватимуть" вцілілі дитсадки і школи, реконструйовані за українські та європейські кошти.

"АР Крим. Кремль зобов’язав місцевих колаборантів сформувати та профінансувати "добровольчий" батальйон для участі у війні проти України", - розповіли у Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Три колони військової техніки ворога поїхали через Мелітополь у бік Херсона, - Федоров

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    А місце народження вказують "бьівший ссср" чи вже рф?
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Най підітруться тим докюмєнтом, - ось і весь клопіт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
  • Vika Lysenko
    Не надо было выбирать "Троянского коня "три года саботировавшего подготовку к войне не смотря на предупреждения лучших разведок, а не Пустобреха буданова -гогалошвилли А сейчас специально тянет резину ( ЗРАДА вСтамбуле )с ОСВОБОЖДЕНИЕМ Херсона до референдума рашистов, чтоб льська сказал - "ну пр#*****" ,давайте по-середине ‼️
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