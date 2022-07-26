Окупанти завезли піарників та шукають масовку для нібито "підтримки" "референдуму" на півдні України, - "Центр національного спротиву"

В тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області почався пошук колаборантів, які будуть створювати масовку в акціях підтримки референдуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр національного спротиву".

За даними розвідки, наразі в Мелітополь уже приїхали російські піарники та політтехнологи, які базуються в захопленому окупантами приміщенні магазину "Фокстрот".

Їхнім завданням є підготовка до "виборів" та "референдуму". Першим результатом є створення т.зв. громадського руху "Ми вмєстє з росієй", який буде використовуватись для масовки за гроші в акціях нібито підтримки "референдуму" місцевими.

В основному така картинка має працювати для громадян РФ, аби зменшити градус незадоволення війною серед місцевого населення, зазначають у ЦНС.

Відповідний центр набору колаборантів вже працює в Бердянську. Найняттям масовки займаються російські "волонтери", які також будуть й доповнювати масовку.

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За участь в акціях треба лишити паспортні дані й отримати гроші та "гуманітарку", яка має допомогти пережити продовольчу кризу, яку самі росіяни й створили.