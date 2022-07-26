Лавринович та Грищенко наразі за кордоном, їх оголошено у розшук, - ДБР
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.
"Справді, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції залишив Україну в травні", - поінформувала вона.
За її словами, місцеперебування колишніх міністрів наразі встановлюють, це таємниця досудового розслідування.
"Але обох фігурантів кримінального провадження про державну зраду оголошено в державний і міжнародний розшук. Наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання", - сказала Сап'ян.
Потім, продовжила вона, буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та оголошення цих осіб у розшук за "червоною лінією" Інтерполу", - підсумувала Сап'ян.
Раніше повідомлялось, що колишнім міністрам Грищенку та Лавриновичу повідомлено про підозру в державній зраді за погодження "Харківських угод"