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Лавринович та Грищенко наразі за кордоном, їх оголошено у розшук, - ДБР

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лавринович,грищенко
Підозрювані в межах розслідування справи щодо "харківських угод" ексміністр юстиції Олександр Лавринович та колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко залишили Україну, їх оголошено у розшук.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"Справді, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції залишив Україну в травні", - поінформувала вона.

За її словами, місцеперебування колишніх міністрів наразі встановлюють, це таємниця досудового розслідування.

"Але обох фігурантів кримінального провадження про державну зраду оголошено в державний і міжнародний розшук. Наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання", - сказала Сап'ян.

Потім, продовжила вона, буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та оголошення цих осіб у розшук за "червоною лінією" Інтерполу", - підсумувала Сап'ян.

Раніше повідомлялось, що колишнім міністрам Грищенку та Лавриновичу повідомлено про підозру в державній зраді за погодження "Харківських угод"

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Пхахахахаха. Не забудьте премію виписати героїчним слідчим з ДБР.
  • Vitaliy Sander
    Спочатку без проблем випустили, а тепер розшукують. Дибільне Бюро Розводняків
  • Nikolai Chizhevsky
    чому паспорт Портнова ще не анульований?
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