За 10 днів дії вимог закону про мову в інтернеті отримано рекордну кількість скарг на порушення - 502, - омбудсмен

Протягом перших 10 днів дії нових вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - з 16 по 25 липня - до Секретаріату Уповноваженого надійшла рекордна кількість повідомлень громадян про його порушення - 502.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"59% звернень стосуються інтернет-представництва суб’єктів, що обслуговують споживачів (частина шоста статті 27, стаття 30); 20% - інтернет-представництва суб’єктів, що не обслуговують споживачів (частина шоста статті 27); 9% - безпосереднє обслуговування споживачів (стаття 30); 7% - діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (статті 9, 12); 5% - інше", - йдеться у повідомленні.

При цьому 79% повідомлень стосуються порушень частини шостої статті 27 вказаного закону, тобто застосування державної мови інтернет-представництвами.

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У омбудсмана зауважують, що кожне друге звернення стосується вимоги щодо завантаження українськомовної версії за замовчуванням.

"На жаль, значна частина звернень, що надходять електронною поштою, не містить достатньої і необхідної для належного реагування інформації. Відсутність у зверненні даних про особу заявника (ім’я, прізвище заявника, місце його проживання), як того вимагає закон, унеможливлює розгляд такого звернення власне як звернення чи скарги. А відсутність інформації про особу порушника (найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця тощо) часто унеможливлюють комунікацію з порушником для усунення порушення та застосування передбачених Законом санкцій", - підкреслюють у повідомленні та закликають ознайомитися із правилами повідомлення про порушення.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються в якості інтернет-представництв суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати версію українською мовою. Ця версія не може мати менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію і має своє представництво в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта.

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